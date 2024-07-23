شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «إس تي سي» الفصلية إلى 3.3 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) صافي ربح في الربع الثاني من العام الحالي، يقدر بنحو 3.304 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 9.8%، مقانة بـ 3.008 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني بمبلغ 296 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 828 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 272 مليون ريال ، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 556 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 48 مليون ريال، وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 23 مليون ريال.
وفي المقابل: بلغ إجمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى (190) مليون ريال مقارنة بمبلغ 98 مليون ريال ، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 257 مليون ريال.
ومن ضمن الأسباب: ارتفاع تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 155 مليون ريال، وانخفاض صافي مكاسب أخرى بمبلغ 80 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من: تسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 81 مليون ريال مقارنة بصافي (مصاريف) أخرى بمبلغ (35) مليون ريال، وارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 54 مليون ريال، وارتفاع صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 35 مليون ريال.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني بمبلغ 18 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 55 مليون ريال والذي قابله انخفاض في تكاليف الإيرادات بمبلغ 130 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 185 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: انخفاض إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 89 مليون ريال ، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: تسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 81 مليون ريال مقارنة بصافي (مصاريف) أخرى بمبلغ (132) مليون ريال.
وسجلت الشركة صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 75 مليون ريال مقارنة بمبلغ (57) مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من: ارتفاع تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 116 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 90 مليون ريال، وانخفاض صافي مكاسب أخرى بمبلغ 45 مليون ريال.
وفي المقابل: ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 157 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 285 مليون ريال والذي قابله انخفاض في كلاً من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 40 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 88 مليون ريال.
وارتفع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 61 مليون ريال.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال فترة 6 أشهر بمبلغ 473 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,749 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,040 مليون ريال ، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 708 مليون ريال.
وانخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 21 مليون ريال، وانخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 154 مليون ريال.
وفي المقابل: ارتفع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 348 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 434 مليون ريال، وارتفاع تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 59 مليون ريال.
وشملت الأسباب: ارتفاع صافي مصاريف أخرى بمبلغ 47 مليون ريال، وانخفاض صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 35 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من: ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 136 مليون ريال، وتسجيل صافي مكاسب (خسائر) أخرى بمبلغ 60 مليون ريال مقارنة بمبلغ (30) مليون ريال
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني بمبلغ 296 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 828 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 272 مليون ريال ، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 556 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 48 مليون ريال، وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 23 مليون ريال.
وفي المقابل: بلغ إجمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى (190) مليون ريال مقارنة بمبلغ 98 مليون ريال ، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 257 مليون ريال.
ومن ضمن الأسباب: ارتفاع تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 155 مليون ريال، وانخفاض صافي مكاسب أخرى بمبلغ 80 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من: تسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 81 مليون ريال مقارنة بصافي (مصاريف) أخرى بمبلغ (35) مليون ريال، وارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 54 مليون ريال، وارتفاع صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 35 مليون ريال.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني بمبلغ 18 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 55 مليون ريال والذي قابله انخفاض في تكاليف الإيرادات بمبلغ 130 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 185 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: انخفاض إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 89 مليون ريال ، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: تسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 81 مليون ريال مقارنة بصافي (مصاريف) أخرى بمبلغ (132) مليون ريال.
وسجلت الشركة صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 75 مليون ريال مقارنة بمبلغ (57) مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من: ارتفاع تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 116 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 90 مليون ريال، وانخفاض صافي مكاسب أخرى بمبلغ 45 مليون ريال.
وفي المقابل: ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 157 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 285 مليون ريال والذي قابله انخفاض في كلاً من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 40 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 88 مليون ريال.
وارتفع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 61 مليون ريال.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال فترة 6 أشهر بمبلغ 473 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,749 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,040 مليون ريال ، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 708 مليون ريال.
وانخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 21 مليون ريال، وانخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 154 مليون ريال.
وفي المقابل: ارتفع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 348 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 434 مليون ريال، وارتفاع تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 59 مليون ريال.
وشملت الأسباب: ارتفاع صافي مصاريف أخرى بمبلغ 47 مليون ريال، وانخفاض صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 35 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من: ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 136 مليون ريال، وتسجيل صافي مكاسب (خسائر) أخرى بمبلغ 60 مليون ريال مقارنة بمبلغ (30) مليون ريال