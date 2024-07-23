شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.6% عند 12105 نقاط، وبتداولات بلغت 6.859 مليار ريال.

ووفقا لبيان تداول السعودية بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 296.329 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.324 تريليون ريال. انخفاض أسهم 173 شركة انخفضت أسهم 173 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 55 فقط، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سمو، والمملكة، وتوبي، والنايفات، واتحاد الخليج الأهلية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، مياهنا، ونماء للكيماويات، وجدوى ريت السعودية، ورسن، ورعاية، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.5% عند 26164 نقطة، وبتداولات بلغت 30.121 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.170 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.410 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 33 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32 من بين 92 شركة مدرجة في السوق الموازية.