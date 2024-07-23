شكرا لقرائتكم خبر عن 6.85 مليون ريال أرباح «كلين لايف».. وتوزيع أرباح نقدية عن 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة حياة النظافة (كلين لايف) صافي ربح في النصف الأول من العام الحالي يقدر بنحو 6.851 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 28.7%، مقابل 5.325 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع الإرباح إلى نمو الإيرادات وتحقيق الشركة إيرادات قدرها 30,111,891 ريال للعام 2024 م مقارنة بإيرادات قدرها 23,319,890 ريال للعام 2023 م مع المحافظة على هامش صافي الربح.
وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي بـ 31/12/2024م.
وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 4.5 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.5 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 3 ريالات للسهم الواحد، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.
وستكون تاريخ الأحقية 1446-01-26 الموافق 2024-08-01، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-09 الموافق 2024-08-13.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع الإرباح إلى نمو الإيرادات وتحقيق الشركة إيرادات قدرها 30,111,891 ريال للعام 2024 م مقارنة بإيرادات قدرها 23,319,890 ريال للعام 2023 م مع المحافظة على هامش صافي الربح.
وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي بـ 31/12/2024م.
وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 4.5 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.5 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 3 ريالات للسهم الواحد، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.
وستكون تاريخ الأحقية 1446-01-26 الموافق 2024-08-01، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-09 الموافق 2024-08-13.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.