شكرا لقرائتكم خبر عن 6.85 مليون ريال أرباح «كلين لايف».. وتوزيع أرباح نقدية عن 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية