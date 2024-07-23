شكرا لقرائتكم خبر عن «لدن»: الموافقة على تجديد تسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن الأراضي التي يتم الاستحواذ عليها ، وتنازل عن إيرادات المشاريع الممولة، وسند لأمر.

وأوضحت أن الهدف من التمويل: تمويل رأس المال العامل، وتمويل الدخول في مشاريع، وتمويل مشاريع قائمة، وشراء أراض. الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة لدن للاستثمار، اليوم، على اتفاقية تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض لتمويل الشركة.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تبلغ قيمة التمويل 181.599مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من عام وحتى خمسة أعوام.وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن الأراضي التي يتم الاستحواذ عليها ، وتنازل عن إيرادات المشاريع الممولة، وسند لأمر.وأوضحت أن الهدف من التمويل: تمويل رأس المال العامل، وتمويل الدخول في مشاريع، وتمويل مشاريع قائمة، وشراء أراض.