شكرا لقرائتكم خبر عن «لدن»: الموافقة على تجديد تسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة لدن للاستثمار، اليوم، على اتفاقية تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض لتمويل الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ قيمة التمويل 181.599مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من عام وحتى خمسة أعوام.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن الأراضي التي يتم الاستحواذ عليها ، وتنازل عن إيرادات المشاريع الممولة، وسند لأمر.
وأوضحت أن الهدف من التمويل: تمويل رأس المال العامل، وتمويل الدخول في مشاريع، وتمويل مشاريع قائمة، وشراء أراض.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ قيمة التمويل 181.599مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من عام وحتى خمسة أعوام.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن الأراضي التي يتم الاستحواذ عليها ، وتنازل عن إيرادات المشاريع الممولة، وسند لأمر.
وأوضحت أن الهدف من التمويل: تمويل رأس المال العامل، وتمويل الدخول في مشاريع، وتمويل مشاريع قائمة، وشراء أراض.