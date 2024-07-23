الاقتصاد

«لدن»: الموافقة على تجديد تسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة لدن للاستثمار، اليوم، على اتفاقية تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض لتمويل الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تبلغ قيمة التمويل 181.599مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من عام وحتى خمسة أعوام.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن الأراضي التي يتم الاستحواذ عليها ، وتنازل عن إيرادات المشاريع الممولة، وسند لأمر.
وأوضحت أن الهدف من التمويل: تمويل رأس المال العامل، وتمويل الدخول في مشاريع، وتمويل مشاريع قائمة، وشراء أراض.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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