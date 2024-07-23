شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «إس تي سي» عن الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يأتي ذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30-11-2021م.

ويأتي ذلك أيضا وفقا إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30-8-2022م، وذلك بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة.

وقالت إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بنحو 1.994 مليار ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,986.91 مليارات سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.

وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-01-22 الموافق 2024-07-28، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-11 الموافق 2024-08-15. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية إس تي سي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2024م.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يأتي ذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30-11-2021م.ويأتي ذلك أيضا وفقا إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30-8-2022م، وذلك بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة.وقالت إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بنحو 1.994 مليار ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,986.91 مليارات سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-01-22 الموافق 2024-07-28، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-11 الموافق 2024-08-15.