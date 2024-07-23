شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 23-7-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 23-7-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.993 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعبوات الطبية، والتعمير والاستشارات الهندسية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

البورصة تربح 14 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.993 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 994.1 مليون ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.8 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 84.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.24%، والعرب على 8.18%، واستحوذت المؤسسات على 30.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 262 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 108.6 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء 18.1 مليون جنيه، 375.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 29195 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 35836 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12615 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 6680 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 9603 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2787 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6459 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

أسهم خزينةأعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبالم هيلز للتعمير، وايه كابيتال القابضة، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 385 ألف سهم، والثانية 111 ألف سهم، والثالثة 5 ملايين سهم، والرابعة 650 ألف سهم، والخامسة 25 مليون سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات النعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 20 ألف سهم، 20 ألف سهم، سهمين، على التوالي.

واشترت إدارة شركات الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 51.1 ألف سهم، 130 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، فيما باع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات 200 ألف سهم، وباعت إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير 61.7 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة فتنس برايم للأندية الصحية 50 ألف سهم.

أعلنت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، شراء المساهم بيت الخبرة للتخصيم-تكنوفاكتورنج، عدد 151.6 ألف سهم بسعر 52.49 جنيه بقيمة إجمالية 8 ملايين جنيه، لترتفع حصة المساهم من 0% إلى 1.199%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، شراء المساهم محمد إبراهيم عبد المنعم النحاس، عدد 1.5 مليون سهم بسعر 0.428 جنيه بقيمة إجمالية 641.1 ألف جنيه، لترتفع حصة المساهم من 17.25% إلى 17.81%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

مطاحن الإسكندريةأعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، عن تحقيق فائض قبل المخصصات والضريبة بلغ 84.3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 30 يونيو 2024 مقابل 55.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ الفائض بعد الضريبة 55.8 مليون جنيه مقارنة بـ41.5 مليون جنيه، وجاء ذلك نتيجة شحن الشركة كمية 30.1 ألف طن دقيق 87.5% للشركات الشقيقة بمتوسط يعادل 34.4 ألف طن قمح مما أدى إلى زيادة الكميات المطحونة.