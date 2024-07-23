وزير السياحة يطلق برنامجا تدريبيا على متن الكروز الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير السياحة أحمد الخطيب إطلاق برنامج تدريب على متن الكروز الأوروبي، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر، لتعزيز جودة خدمات السياحة، وتحقيق أفضل الممارسات الدولية في تقديم خدمات سياحة ساحلية فاخرة.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يقدم ـ للمرة الأولى ـ على متن الكروز الأوروبي، ومعتمد من جامعة بليموث البريطانية، وديل كارنجي، وبإشراف جامعة أم القرى تحت شعار «#نبحر_مع_أهلها».

يهدف البرنامج إلى تزويد العاملين في المنتجعات الساحلية الفاخرة ووكالات السفر بالمهارات المهنية اللازمة المتسقة مع المعايير الوطنية المهنية للمهارات في قطاع السياحة، وذلك لتقديم تجربة استثنائية لزوار #صيف_السعودية، وذلك في إطار جهود وزارة السياحة والهيئة السعودية للبحر الأحمر، لإثراء التجارب السياحية الساحلية بكفاءات وطنية واعدة، خلال برنامج «التميز في السياحة الساحلية».

وأطلقت وزارة السياحة المعايير الوطنية المهنية للمهارات في قطاع السياحة في يونيو الماضي باللغتين العربية والإنجليزية، تحت مبادرة «أهلها»، لرفع جودة مخرجات التعليم والتدريب السياحي، وإغلاق الفجوة بين العرض والطلب.

500 مقعد تدريب

كما رعى وزير السياحة في جدة توقيع عقد تدريب مهني ينتهي بالتوظيف، بين شركة البحر الأحمر الدولية وأكاديمية بنيان، وكلية البترجي الطبية، وضمن برنامج (صيف السعودية)، إذ تتضمن المذكرة إتاحة 500 مقعد تدريب مهني ينتهي بالتوظيف بشركة البحر الأحمر الدولية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين الطاقات، وتنمية قدرات الكوادر الشبابية الوطنية.

وأكد الخطيب حرص الوزارة على إتاحة الفرص الوظيفية المميزة لأبناء وبنات الوطن في القطاع السياحي. مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي وزارة السياحة في دعم البرامج التطبيقية النوعية المحققة، لتمكينهم من العمل في قطاع السياحة الواعد.

وتعمل وزارة السياحة على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع السياحي، إذ أطلقت الوزارة مبادرة التعليم السياحي التي شملت 8 برامج تعليمية تطبيقية مع 7 جامعات وطنية. كما أطلقت الوزارة برنامج رواد السياحة إحدى مبادرات «أهلها» الذي يتضمن توفير 500 ألف فرصة تدريبية لأبناء وشابات الوطن العاملين في القطاع السياحي، وقامت الوزارة ضمن مبادرة رواد السياحة 2، بتدريب أكثر من 100 ألف شاب وشابة من العاملين في القطاع خلال العام الماضي 2023.

لقاء بغرفة جدة

في سياق متصل، التقى وزير السياحة في جدة المستثمرين بقطاع السياحة، بحضور نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد، ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد ناغي، وعدد من المهتمين من أصحاب الأعمال، لمناقشة الفرص الاستثمارية السياحية في مدينة جدة والطائف، والدعم المقدم من وزارة السياحة للمستثمرين، والتعريف ببرنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي، وعرض المشاريع الحالية.

تناول اللقاء مناقشة أهم النقاط الجوهرية للقطاع السياحي، وعرض أبرز التطورات والنهضة التنموية التي حققها القطاع السياحي في ظل المشروعات المنفذة والجارية تنفيذها، التي بذلت الدولة من أجلها كثيرا لترسيخ مكانتها على الخارطة السياحية العالمية.