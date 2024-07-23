بحث تعزيز التعاون الصناعي والتعديني مع تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، خلال زيارته إلى جمهورية تركيا، برفقة عدد من مسؤولي القطاع الخاص السعودي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاعين الصناعي والتعديني، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة فيهما، والبناء المشترك للقدرات الصناعية.

والتقى بن سلمة خلال الزيارة التي تأتي استكمالا لجهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير الشراكات الصناعية مع الجانب التركي، رئيس هيئة الصناعات العسكرية الدكتور خلوق غورغون، ونائب الأمين العام للاتحاد جوخان يوشار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا فهد أبوالنصر.

ورأس نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السعودي والتركي، الذي انعقد في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية «DEIK»؛ لمناقشة فرص التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، بحضور عدد من ممثلي الشركات التركية.

واشتملت زيارة بن سلمة إلى جمهورية تركيا على مدن عدة؛ منها أنقرة وإسكي شهير وإسطنبول، تجول خلالها ميدانيا في عدد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات التركية، منها شركات: ASELSAN، وRoketsan، وTurkish Aerospace، وTEI، وTEI Metal، وTEI Alloys، إضافة إلى جامعة الشرق الأوسط التقنية، كما عقد مع مسؤولي تلك الجهات لقاءات ثنائية استعرضت الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، وبناء القدرات الصناعية والمعرفية.

من جهة أخرى التقى بن سلمة في إسطنبول الطلبة السعوديين المبتعثين في تركيا، بحضور الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين الشريفين بأنقرة الدكتور فيصل أسرة.

وتأتي زيارة ابن سلمة إلى تركيا وبمعيته عدد من المستثمرين ورؤساء شركات القطاع الصناعي السعودي، متابعة للمباحثات التي أجراها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال زيارته إلى تركيا في أغسطس الماضي، التي استهدفت تعزيز العمل المشترك بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة التبادل التجاري والصادرات غير النفطية، إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية النوعية، وجذبها في قطاعي الصناعة والتعدين.