7 مليارات دعم بنك التنمية للمنشآت الصغيرة ومشاريع رواد الأعمال في القصيم

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- بواسطة أيمن الوشواش - أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، أن البنك قدم في منطقة القصيم لدعم المشاريع الصناعية والمنشآت الصغيرة ومشاريع رواد الأعمال، أكثر من 7 مليارات منذ تأسيس البنك في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبل أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، في مكتبه بالإمارة أمس، للرئيس التنفيذي للبنك يرافقه القياديون في البنك.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية الدور الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية في دعم ومساندة المشاريع في جميع المجالات، والإسهام في تنمية القطاع غير الربحي من خلال عقد الشراكات والاتفاقيات مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، معربا عن تطلعاته لمواصلة البنك تفعيل المبادرات التي تحقق أهدافها في دعم مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وإطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، مما يعزز من أهداف التنمية المستدامة.

واستمع أمير القصيم إلى أهم إنجازات بنك التنمية الاجتماعية والدور المحوري الذي يقدمه في المجالات الاجتماعية والريادية، وتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة من خلال الشمول المالي، وتكافؤ الفرص، ودعم الابتكار، وتهيئة الفرص الاقتصادية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، أن البنك قدم في منطقة القصيم لدعم المشاريع الصناعية والمنشآت الصغيرة ومشاريع رواد الأعمال، أكثر من 7 مليارات منذ تأسيس البنك في المنطقة.جاء ذلك خلال استقبل أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، في مكتبه بالإمارة أمس، للرئيس التنفيذي للبنك يرافقه القياديون في البنك.وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية الدور الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية في دعم ومساندة المشاريع في جميع المجالات، والإسهام في تنمية القطاع غير الربحي من خلال عقد الشراكات والاتفاقيات مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، معربا عن تطلعاته لمواصلة البنك تفعيل المبادرات التي تحقق أهدافها في دعم مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وإطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، مما يعزز من أهداف التنمية المستدامة.واستمع أمير القصيم إلى أهم إنجازات بنك التنمية الاجتماعية والدور المحوري الذي يقدمه في المجالات الاجتماعية والريادية، وتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة من خلال الشمول المالي، وتكافؤ الفرص، ودعم الابتكار، وتهيئة الفرص الاقتصادية. وقال الحميدي «إن المنطقة شهدت دعما في مجال الخدمات غير المالية والأنشطة المجتمعية ، وخلال العام 2023، استفاد من ثقافة العمل الحر 4.4 آلاف مستفيد من خلال 47 دورة، ومن التدريب المتخصص 4.8 آلاف مستفيد عبر 56 دورة، كما استفاد 7.1 آلاف مستفيد من نشر ثقافة الادخار من خلال 31 دورة، فضلا عن الفعاليات التي بلغت 15 فعالية ونشاطا مجتمعيا مكن 251 أسرة.

وبين أن نشاط مبادرة «جادة 30» التي تقع ضمن مبنى بنك التنمية الاجتماعية في مدينة بريدة، تم تصميمها لتلبية احتياجات رواد الأعمال، وتوفر مساحات عمل ومرافق متنوعة، بطاقة استيعابية تصل إلى 310 زوار. دعم البنك لمنطقة القصيم في 2023: 4.4 آلاف مستفيد من ثقافة العمل الحر عبر 47 دورة.

4.8 آلاف مستفيد من التدريب المتخصص عبر 56 دورة.

7.1 آلاف مستفيد من نشر ثقافة الادخار عبر 31 دورة.

15 فعالية ونشاطا مجتمعيا مكن 251 أسرة.

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