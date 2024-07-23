خيرات الجوف

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- بواسطة أيمن الوشواش - مهرجان تنطلق فعاليات نسخته الثالثة في سكاكا الأحد المقبل في حديقة النخيل، بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة سكاكا، وبمشاركة المزارعين والجمعيات الزراعية والنحالين والأسر المنتجة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مهرجان تنطلق فعاليات نسخته الثالثة في سكاكا الأحد المقبل في حديقة النخيل، بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة سكاكا، وبمشاركة المزارعين والجمعيات الزراعية والنحالين والأسر المنتجة. ويهدف المهرجان إلى دعم المزارعين والتعريف بمنتجاتهم وفتح قنوات تسويقية جديدة، وستشهد النسخة الثالثة من المهرجان هذا العام تنظيم ورش عمل زراعية، و30 منصة عرض للمنتجات والخدمات، ومجموعة من الفعاليات التوعوية والترفيهية.

كما يتضمن المهرجان أنشطة للتعريف ببرنامج دعم ريف، الذي تستفيد منه قطاعات منتجي العسل ومربي النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ويشتمل على دعم مادي مباشر وبرامج تطويرية للمزارعين.

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