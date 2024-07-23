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- بواسطة أيمن الوشواش - للأوراق المالية الصينية ستطلق مؤشر «ستار 200» لبورصة شنغهاي في 20 أغسطس المقبل، لتتبع أداء الشركات المدرجة في سوق «ستار»، وهي لوحة الابتكار العلمي والتكنولوجي الصيني على غرار «ناسداك». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للأوراق المالية الصينية ستطلق مؤشر «ستار 200» لبورصة شنغهاي في 20 أغسطس المقبل، لتتبع أداء الشركات المدرجة في سوق «ستار»، وهي لوحة الابتكار العلمي والتكنولوجي الصيني على غرار «ناسداك». ويختار مؤشر «ستار 200» 200 ورقة مالية ذات قيمة سوقية صغيرة وسيولة جيدة من سوق «ستار» كعينات للمؤشر.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بورصة شنغهاي، أن مؤشرات «ستار 50» و»ستار 100» و»ستار 200» تشكل سلسلة من مؤشرات السوق القائمة على الحجم، مما يجسد الأداء العام للأوراق المالية من الشركات المدرجة بمقاييس مختلفة من القيمة السوقية.

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