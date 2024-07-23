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- بواسطة أيمن الوشواش - سعود بن نايف استقبل في مكتبه أمس المدير الإقليمي لبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محمد الموسى. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعود بن نايف استقبل في مكتبه أمس المدير الإقليمي لبنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محمد الموسى. وأشاد الأمير سعود بن نايف بما يقدمه البنك من دعم للمواطنين وتقديم برامج تمويلية ميسرة للمساهمة بدور فاعل ومؤثر في مسيرة البناء والتنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. واستعرض الموسى التقرير السنوي للبنك، مثمنا اهتمام ودعم أمير الشرقية لبرامج البنك الداعمة للمواطنين في المنطقة.

حضر اللقاء مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية في الدمام حسين الشهراني، ومدير فرع محافظة الأحساء شايع المطيري، ومدير فرع حفر الباطن فيحان الحربي.

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