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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ورشة تعريفية حول جباية الأنعام ولجان الخرص والحبوب والثمار. وتطرقت الورشة إلى تعريف منظمات القطاع غير الربحي على آلية العمل التي تجري من خلال المنصة الالكترونية المخصصة لذلك. ويأتي التنظيم والتنسيق إيمانا من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بضرورة تحقيق دوره في تكامل الجهود الحكومية لتنظيم القطاع غير الربحي وتفعيل أدواره التنموية، وتوعية منظمات القطاع غير الربحي بما يحقق ذلك التكامل للعمل وفق منظومة وطنية ساعية لتحقيق أهداف الوطن وتطلعاته.

يذكر أن عدد منظمات القطاع غير الربحي بلغ 5 آلاف منظمة حتى الآن، موزعة على جميع مناطق المملكة، وتؤدي أدوارا كثيرة ومتنوعة في 120 اختصاصا دقيقا، في سبيل تفعيل دورها التنموي.

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