SAMI مركز معتمد لصيانة طائرات C-130 Hercules وأنظمة طائرات ايرباص العمودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-، في معرض فارنبرة الدولي للطيران 2024، والذي يعقد في المملكة المتحدة من 22 إلى 26 يوليو 2024.

وبحضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أعلنت المجموعة توقيع اتفاقيتين جديدتين مع شركائها الاستراتيجيين لوكهيد مارتن وشركة ايرباص للطائرات العمودية؛ بهدف توسيع نطاق القدرات المعتمدة للمجموعة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) لطائرات C-130 Hercules في المملكة مع شركة لوكهيد مارتن، واعتماد مركز لصيانة وإصلاح الطائرات العمودية مع شركة ايرباص للطائرات العمودية.

وبموجب الاتفاقية الأولى، تنضم المملكة العربية السعودية من خلال شركة سامي السلام لصناعة الطيران إلى مجموعة حصرية من 14 دولة التي تمتلك مراكز خدمة معتمدة لصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات C-130 Herculesمن شركة لوكهيد مارتن.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الطيران والفضاء في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس عبدالسلام الغامدي «تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، من شأنها تعزيز أسطول طائرات C-130 Hercules من خلال تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والخدمات الهندسية حسب أعلى معايير الجودة العالمية، فضلا عن خدمات تعديل الأنظمة والهياكل. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر شركة سامي السلام لصناعة الطيران، الدعم لمشغلي هذه الطائرات على المستوى الإقليمي والدولي».

وبموجب الاتفاقية الثانية، تلتزم الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) بتوطين صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات العمودية بالشراكة مع «ايرباص للطائرات العمودية»، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز القدرات داخل المملكة في مجال إصلاح أنظمة الطائرات العمودية.

وعن هذه الاتفاقيات قال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد أبوخالد «تعكس هذه الشراكات الاستراتيجية إلى تعزيز قدراتنا المحلية والتزام المجموعة بمواصلة الجهود لتمكين قطاع الطيران والفضاء في المنطقة، عبر تمكين وتطوير الكوادر الوطنية من خلال توفير برامج تدريبية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة، وصولا لدعم مسيرة توطين ما يربو عن 50% من الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030».

اتفاقيتان مع شركاء استراتيجيين:

الاتفاقية الأولى:

تنضم المملكة إلى 14 دولة تمتلك مراكز خدمة معتمدة لصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات C-130 Hercules من شركة لوكهيد مارتن.

تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والخدمات الهندسية.

تقديم خدمات تعديل الأنظمة والهياكل.

توفير الدعم لمشغلي الطائرات على المستويين الإقليمي والدولي.

اعتماد شركة (SAMI) مركز لصيانة وإصلاح الطائرات العمودية مع شركة ايرباص للطائرات العمودية.

تلتزم (SAMI) بتوطين صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات العمودية بالشراكة مع »ايرباص للطائرات العمودية«.

الاتفاقية الثانية: