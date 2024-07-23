شكرا لقرائتكم خبر تعاون مع ليليوم الألمانية لتطوير خارطة التنقل الجوي المتقدم في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تعاون مع شركة «ليليوم» الألمانية، المتخصصة في تصنيع الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي (VOTL)، بهدف الإسهام في تطوير الإطار التنظيمي للتنقل الجوي المتقدم في المملكة، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في معرض فارنبرة الدولي للطيران لـ2024، والذي يقام خلال الفترة من 22 - 26 يوليو الجاري، بمطار فارنبورو بالمملكة المتحدة.تعزز هذه المذكرة تعاون الهيئة العامة للطيران المدني مع الشركات العالمية، لتمكين تطبيقات التنقل الجوي المتقدم في المملكة، إذ تأتي بالتزامن مع جهود الهيئة لوضع تنظيمات ولوائح تشجع على نمو هذا النوع من التنقل، وتضمن أعلى مستويات السلامة والأمان وحماية المسافرين.وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أن المذكرة تعكس التزام الهيئة بتمكين حلول تنقل جوي مبتكرة ومستدامة، تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأفاد بأن الهيئة تسعى خلال العمل مع كبرى الشركات المصنعة العالمية، إلى إنشاء إطار تنظيمي قوي يضمن التشغيل الآمن والفعال للطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي، وتطبيقات التنقل الجوي المتقدم.

شراء 100 طائرة

وأبان الدعيلج أن التعاون يأتي في إطار مستهدفات استراتيجية القطاع، وامتدادا لتنفيذ المبادرات الداعمة للاستدامة والمحافظة على البيئة. مشيرا إلى أن «مجموعة السعودية» وقعت في يوليو الجاري، صفقة شراء ما يصل إلى 100 طائرة كهربائية مع شركة «ليليوم»، ضمن اتفاقية تتضمن 50 طائرة مؤكدة و50 طائرة اختيارية، التي ستوفر حلولا غير مسبوقة ومسارات جوية جديدة، لربط ضيوف الرحمن بمكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة، وستمكن كذلك زوار المملكة للوصول السريع إلى الفعاليات الرياضية والترفيهية والمواقع السياحية، إلى جانب ربط مشاريع المملكة الضخمة ضمن رؤية المملكة 2030، مع خدمات جوية مميزة تواكب التطلعات.

خارطة طريق وطنية

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت خارطة طريق وطنية شاملة للتنقل الجوي المتقدم، بالتعاون مع جهات وشركات عدة من مختلف أنحاء العالم، إذ تعمل الخارطة على وضع أسس التشغيل الآمن والفعال لتقنيات التنقل الجوي المتقدم. كما تركز على دمج أنظمة الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي، مع منظومة الطيران الحالية، ووسائل النقل الأخرى.

توفير أجواء مناسبة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ليليوم كلاوس روهوي: إن المذكرة تنص على التزام شركة «ليليوم» بالإسهام في تطوير لوائح التنقل الجوي المتقدم، وهدفنا هو الإسهام بخطوات تنظيمية وعملية، لتوفير أجواء مناسبة لبدء تشغيل الطيران الكهربائي لعملائنا في المملكة العربية السعودية».

وأوضح روهوي، أن المذكرة التي تم توقيعها، توفر أحد الأسس الضرورية لإطلاق عمليات الطيران الكهربائي بنجاح، إذ ترسم مسارا واضحا لكل الخطوات التنظيمية ذات الصلة.

حلول التنقل الجوي

وتأتي المذكرة تجسيدا لحرص الهيئة العامة للطيران المدني على ضمان تحقيق المملكة للريادة في حلول التنقل الجوي المتقدم، وذلك بعد التجارب الناجحة للتاكسي الجوي التي أجريت أخيرا، إذ نفذت الهيئة في يونيو الماضي، وبالتعاون مع وزارات النقل والخدمات اللوجستية والحج والعمرة والداخلية، وشركة فرونت إند المحدودة، تجربة تاريخية للتاكسي الجوي، خلال موسم حج 1445 بمكة المكرمة، باستخدام طائرة كهربائية دون طيار ذات إقلاع وهبوط عمودي من طراز EH216-S. كما أجريت تجربة ناجحة للتاكسي الجوي أيضا خلال 2023 بمدينة نيوم، بواسطة شركة فولوكوبتر، ضمن مستهدف تمكين الدمج الآمن لهذه التقنيات، خلال احتضان مجموعة من التجارب والاختبارات في المملكة العربية السعودية، التي سيستمر العمل عليها بالشراكة مع مختلف صانعي الطائرات العالميين.