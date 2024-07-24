شكرا لقرائتكم خبر عن واردات خام الذهب تسجل 40 مليون دولار فى 4 أشهر العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور واردات مصر من أشكال خام الذهب "غير النقدي"، خلال الشهور الأولى من العام الجاري 2024، حيث سجلت تلك الواردات تراجعا ملحوظا خلال تلك الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالي الواردات من أشكال خام الذهب بلغت نحو 40 مليون و586 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى ابريل الماضي، بينما كانت نحو 60 مليون و499 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي، 2023، بتراجع بلغت قيمته 19 مليون و913 ألف دولار.

وجاء هذا التراجع في الوقت الذي بدأت فيه الواردات تشهد ارتفاعا هامشيا في شهر ابريل الماضي فقط، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 20 مليون و310 ألف دولار، مقابل نحو 19 مليون و298 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو مليون دولار.

وتعتبر واردات أشكال خام الذهب، ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و930 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل ملياري و129 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغتا قيمته نحو 199 مليون و577 ألف دولار.