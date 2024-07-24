شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد تسليم وحدات مشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، يوم الأحد الموافق 4/8/2024، وحتى يوم الأربعاء 18/9/2024، موعدا لتسليم 50 عمارة لحاجزيها بمشروع سكن مصر بالمنطقة الثالثة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة.

وتضم مدينة المنصورة الجديدة وحدات سكنية متنوعة بين إسكان لمنخفضى الدخل، وإسكان متوسط، وفيلات وإسكان متميز، وبها شواطـئ مفتوحة للأسـرة المصرية، وساحـات للاحتفال والترفيه " كورنيش أهل مصر "، بجانب الحدائق المركزية الخضراء - الحديقة الجنوبية، وكذا تطبيق مبادئ الإسكان الأخضر، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات.

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات سكن مصر بالعمارتين 1، 2، يوم الأحد 4/8/2024، ووحدات العمارتين 3 ، 4، يوم الإثنين 5/8/2024، ووحدات العمارتين 5 ، 6، يوم الثلاثاء 6/8/2024، ووحدات العمارتين 7 ، 8، يوم الأربعاء 7/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 8/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم وحدات العمارتين 9 ، 10، يوم الأحد 11/8/2024، ووحدات العمارتين 11 ، 12، يوم الإثنين 12/8/2024، ووحدات العمارتين 13 ، 14، يوم الثلاثاء 13/8/2024، ووحدات العمارتين 15 ، 16، يوم الأربعاء 14/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 15/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 17 ، 18، يوم الأحد 18/8/2024، ووحدات العمارتين 19 ، 20، يوم الإثنين 19/8/2024، ووحدات العمارتين 21 ، 22، يوم الثلاثاء 20/8/2024، ووحدات العمارتين 23 ، 24، يوم الأربعاء 21/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 22/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم وحدات العمارتين 25 ، 26، يوم الأحد 25/8/2024، ووحدات العمارتين 27 ، 28، يوم الإثنين 26/8/2024، ووحدات العمارتين 29 ، 30، يوم الثلاثاء 27/8/2024، ووحدات العمارتين 31 ، 32، يوم الأربعاء 28/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 29/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار المهندس محمد الغمراوي، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 33 ، 34، يوم الأحد 1/9/2024، ووحدات العمارتين 35 ، 36، يوم الإثنين 2/9/2024، ووحدات العمارتين 37 ، 38، يوم الثلاثاء 3/9/2024، ووحدات العمارتين 39 ، 40، يوم الأربعاء 4/9/2024، وتخصيص يوم الخميس 5/9/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم وحدات العمارتين 41 ، 42، يوم الأحد 8/9/2024، ووحدات العمارتين 43 ، 44، يوم الإثنين 9/9/2024، ووحدات العمارتين 45 ، 46، يوم الثلاثاء 10/9/2024، ووحدات العمارتين 47 ، 48، يوم الأربعاء 11/9/2024، وتخصيص يوم الخميس 12/9/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، كما سيتم تسليم وحدات العمارتين 49 ، 50، يوم الإثنين 16/9/2024، وتخصيص يومي الثلاثاء 17/9/2024، والأربعاء 18/9/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.