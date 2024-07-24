شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للسيدات في جازان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة لجام للرياضة، أمس، مركزا جديدا للسيدات في مدينة جازان.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز على طريق الملك فيصل، حي الصفا، في مدينة جازان.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز على طريق الملك فيصل، حي الصفا، في مدينة جازان.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.