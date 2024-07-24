الاقتصاد

«لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للسيدات في جازان

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للسيدات في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة لجام للرياضة، أمس، مركزا جديدا للسيدات في مدينة جازان.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يقع المركز على طريق الملك فيصل، حي الصفا، في مدينة جازان.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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