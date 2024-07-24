شكرا لقرائتكم خبر عن «شور»: ترسية مشروع مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية ترسية مشروع إنشاء وتطوير المنصة الوطنية لإدارة دعم البحث والتطوير والابتكار مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لمدة ثلاث سنوات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 13.974 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت أن تفاصيل المشروع تتضمن: إنشاء وتطوير منصة وطنية إلكترونية لإدارة البحوث تراعي متطلبات الحكومة الرقمية مع سهولة التعامل لكل المستفيدين وأصحاب القرار بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكار وزيادة الإنتاج والتنافس عالمياً.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 13.974 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
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