شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 في الأسواق عند نفس مستويات مطلع هذا الشهر بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة من قبل الحكومة لتوفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة



وكشف تقرير وحدة البحوث في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر اللحوم البلدي يواصل استقراره بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلي أخرى.



وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و 290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.