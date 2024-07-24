شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رئيس للجنة المراجعة والمخاطر في «ملكية للاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار الموافقة على تعيين ناصر بن عبد الله العوفي رئيساً للجنة المراجعة والمخاطر (عضو مستقل من خارج المجلس).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء تعيين العوفي، خلفاً للعضو المستقيل أحمد بن محمد الجغيمان ليكمل مدة الفترة المتبقية من دورة اللجنة والتي تنتهي في 10 مارس 2025م.
والعوفي حاصل على شهادة الماجستير في المحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة جنوب نيو هامبشير - الولايات المتحدة الامريكية وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود.
ويمتلك ناصر العوفي خبرة أكثر من 35 عاما في القطاع المالي والمحاسبي، وقد شغل منصب رئيس وعضو بلجان المراجعة للعديد من الشركات المساهمة ولا يزال يشغل عدداً من عضويات مجالس الإدارات ولجان المراجعة في عدة شركات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء تعيين العوفي، خلفاً للعضو المستقيل أحمد بن محمد الجغيمان ليكمل مدة الفترة المتبقية من دورة اللجنة والتي تنتهي في 10 مارس 2025م.
والعوفي حاصل على شهادة الماجستير في المحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة جنوب نيو هامبشير - الولايات المتحدة الامريكية وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود.
ويمتلك ناصر العوفي خبرة أكثر من 35 عاما في القطاع المالي والمحاسبي، وقد شغل منصب رئيس وعضو بلجان المراجعة للعديد من الشركات المساهمة ولا يزال يشغل عدداً من عضويات مجالس الإدارات ولجان المراجعة في عدة شركات.