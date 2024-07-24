شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقر للتأمين»: 608.7% نسبة تغطية الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق أولوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، إذ بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 608.7%.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنه قد بيع كامل الأسهم المتبقية والمتمثلة بعدد 1,633,425 سهم.
وأضافت أن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها 31,964,378 ريال.
وأوضحت أن كسور الأسهم 13,443 سهم، بينما يبلغ متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 19.57 ريال للسهم الواحد.
وأشارت إلى أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 15,630,128 ريال.
وأفادت بأن تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 1446-01-19 الموافق 2024-07-25.
وستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع الأسهم المتبقية، فيما ستوزع باقي المتحصلات (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه وذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين بتاريخ 15-02-1446هـ الموافق 19-08-2024م
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنه قد بيع كامل الأسهم المتبقية والمتمثلة بعدد 1,633,425 سهم.
وأضافت أن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها 31,964,378 ريال.
وأوضحت أن كسور الأسهم 13,443 سهم، بينما يبلغ متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 19.57 ريال للسهم الواحد.
وأشارت إلى أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 15,630,128 ريال.
وأفادت بأن تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 1446-01-19 الموافق 2024-07-25.
وستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع الأسهم المتبقية، فيما ستوزع باقي المتحصلات (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه وذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين بتاريخ 15-02-1446هـ الموافق 19-08-2024م