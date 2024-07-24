شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف» توقع عقدا مع «ويبيلد إس بي إيه» بـ104.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية