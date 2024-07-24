شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الجوف» توقع عقدا مع «ويبيلد إس بي إيه» بـ104.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أسمنت الجوف، أمس، عقدا مع شركة ويبيلد إس بي إيه بموجب هذا العقد تقوم شركة أسمنت الجوف ببيع مادة الأسمنت لشركة ويبيلد إس بي إيه ضمن مشاريع نيوم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 104.191 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 41 شهر ميلادي من تاريخ التوقيع.
وسيكون الأثر المالي إيجابياً على القوائم المالية للشركة ابتداء من الربع الثالث لعام 2024 وحتى نهاية مدة العقد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 104.191 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 41 شهر ميلادي من تاريخ التوقيع.
وسيكون الأثر المالي إيجابياً على القوائم المالية للشركة ابتداء من الربع الثالث لعام 2024 وحتى نهاية مدة العقد.