الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 254.12 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في .. عيار 21 يسجل 254.12 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند آخر مستويات المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار في السعودية اليوم 290.41 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم 266.21 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 254.12 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 217.81 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 169.41 ريال.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم 145.21 ريال.
وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 9032 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 2033 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 290.411 ألف ريال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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