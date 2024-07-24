شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 254.12 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند آخر مستويات المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار في السعودية اليوم 290.41 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم 266.21 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم 254.12 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 217.81 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 169.41 ريال. سعر الذهب اليوم في السعودية وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم 145.21 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية اليوم 9032 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 2033 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 290.411 ألف ريال.