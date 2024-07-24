شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يوجه بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وتوزيعها على الجادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمحوريها منخفضى ومتوسطى الدخل، بمدينة العلمين الجديدة، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد شوقى، معاون المشرف على مكتب الوزير.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه بموقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" - محور منخفضى الدخل، مشدداً على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لهذا المشروع الهام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة إنجاز وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وموجهاً مسئولى المدينة بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وتقسيم الأعمال على عدد من شركات المقاولات الجادة لسرعة الانتهاء من التنفيذ، والمتابعة على مدار اليوم لدفع معدلات الإنجاز.

وأكد الوزير أن العلمين الجديدة، مدينة لجموع المصريين، وتضم مختلف أنماط الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، ووحدات مشروع "سكن مصر"، ومشروع "الإسكان ذى الطابع الساحلى"، ومشروعات الحى اللاتيني، والداون تاون، ومشروعات الأبراج، وغيرها من المشروعات السكنية، إضافة إلى المشروعات التنموية والخدمية والترفيهية وغيرها.