شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعميات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 29267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 35874 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12650 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 6718 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 9638 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2785 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 6463 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وفتنس برايم للأندية الصحية.

في سياق متصل أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبالم هيلز للتعمير، وايه كابيتال القابضة، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 1.485 مليون سهم، والثانية 141 ألف سهم، والثالثة 4.4 مليون سهم، والرابعة 100 ألف سهم.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 255 سهمًا، 2 مليون سهم، 25 ألف سهم، 50 سهمًا، على التوالي.

واشترت إدارة شركتا الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وراية القابضة للاستثمارات المالية عدد 171 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، فيما باع مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان عدد 35 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 44.3 ألف سهم، 200 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأودن للاستثمارات المالية عدد 2500 سهم، 284.6 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، بيع المساهم REGIONAL INVESTMENT HOLDING، عدد 300 ألف سهم بسعر 0.13 جنيه بقيمة إجمالية 38.9 ألف جنيه، لتنخفض حصة المساهم من 6.01% إلى 5.92%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، شراء المساهم محمد إبراهيم عبد المنعم النحاس، عدد 2 مليون سهم بسعر 0.50 جنيه بقيمة إجمالية 999.1 ألف جنيه، لترتفع حصة المساهم من 17.81% إلى 18.19%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.



