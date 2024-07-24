شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناع لتعزيز الإنتاجية بحقلى المرجان وبدرى والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار توجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية و بالأخص تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لرفع مستويات الإنتاج و الاستفادة من الآبار والحقول المتقادمة وفتح أفاق جديده لتطوير هذه الحقول من خلال حفر آبار جديدة وتحسين استراتيجيات استرداد الاحتياطات النفطية من خلال عمليات الحقن المائي، قامت شركة دراجون أويل بتدشين مشروعًا رائدًا لتطوير حقلي المرجان و بدري في منطقة خليج السويس باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي .

وأعلن المهندس فريد الهاشمي المدير التنفيذي للعمليات لشركة دراجون أويل في مصر والعراق تدشين مشروع دراسة تطوير حقلي المرجان وبدري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وذلك بحضور لفيف من القيادات البارزة في قطاع البترول المصري من ممثلي وزارة البترول المصرية علي رأسهم دكتور سمير رسلان وكيل وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات والمهندس أحمد مصطفي وكيل وزارة البترول للإنتاج والمهندس خالد صلاح مساعد رئيس الشركة لنظم المعلومات في وزارة البترول والمهندس كريم سليمان مدير عام وحدة التحول الرقمي في وزارة البترول والمهندسة منار هلال مدير عام مشروعات الأمن السيبراني، كما حضر العديد من ممثلي الهيئة العامة المصرية للبترول ورؤساء إدارة كبريات شركات انتاج النفط المحلية والعالمية العاملة في مصر علي رأسهم حسين مختار مدير عام الأصول المشغلة بالغير في مصر لشركة ENI .

وتعد الدراسة الاولي من نوعها في منطقة عمليات خليج السويس وجمهورية مصر العربية كما يعد هذا المشروع نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الحقول النفطية في منطقة خليج السويس، ما يتيح فرصًا جديدة لتحسين استرداد الاحتياطات النفطية من الحقل وضمان استمرارية الإنتاج ما يعزز زيادة القدرة لتشغيليه ورؤية الاستدامة في صناعة البترول في السوق المصرية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الإنتاجية وتمديد عمر حقلي المرجان وبدري بشكل فعال، بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمليات والاستدامة البيئية، وفقًا لفريد الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات لشركة دراجون أويل في مصر والعراق، فإن المشروع يمثل خطوة هامة نحو التحول الرقمي والابتكار في صناعة النفط والغاز المصرية، ويعكس التزام دراجون أويل بتحقيق الاستدامة والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية.

ويتزامن مع تدشين هذا المشروع فقرة تدريبية لمدة أربعة أيام لأكثر من خمسين مهندس من العاملين في قطاع البترول المصري من مختلف المؤسسات والشركات النفطية العاملة في القطاع ايمانا من شركة دراجون أويل علي ضرورة دعم صناعة البترول المصرية وتنمية الكفاءات الشابة وتسليحها بأحدث تكنولوجيا تطوير حقول النفط باستخدام الذكاء الاصطناعي.