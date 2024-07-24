شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مبادرة "ابدأ - حياة" لتدريب السيدات المعيلات والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، مبادرة "ابدأ - حياة"، والتي تهدف إلى تدريب السيدات المعيلات وتدريبهن حرفة الخياطة والتفصيل، حتى تصبح مصدر رزق لهن.

تعليم السيدات المعيلات حرفة الخياطة والتفصيل، وذلك بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ايماناً منها بدعم وتطوير حياة المواطن المصري الأكثر احتياجا.

أولا: إنطلقت مبادرة "ابدأ - حياة" في محافظة الغربية تحديدا في كفر الزيتون، لتعليم السيدات المعيلات حرفة الخياطة والتفصيل .

ثانيا: وصل عدد المشاركات في التدريب بقرية «نهطاي» إلى حوالي 30 سيدة، يجرى تعليمهن بشكل أولي المشاغل والخياطة.

ثالثا: تهدف المبادرة إلى توفير مصدر دخل للسيدات من خلال مساعدتهن ليندمجوا في سوق العمل بعد انتهاء ورشة التدريب في سوق العمل، بحيث تتحول الحرفة إلى مصدر رزق، من خلال بيع منتجاتهن .

رابعا: شهدت المبادرة إقبالا كبيرا من الأهالي في الغربية، ومن المتوقع أن تزيد أعداد المشاركين في المبادرة خلال الفترات المقبلة بشكل تدريجي، نظرا إلى استحسان العديد من الأهالي للمبادرة.

خامسا: توفير مراكز للتدريب الحرفي والتخصصي والتفتت المبادرة أيضا إلى الشباب، فتمكنت مبادرة "ابدأ - حياة" التابعة للمبادرة الوطنية " ابدأ" والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات البحث والتطوير والتدريب .