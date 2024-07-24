شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.47 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تراجع استمر عدة أيام، مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 46 سنتا إلى 81.47 دولاراً للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود سبتمبر 42 سنتاً مسجلاً 77.38 دولاراً للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ونقلت مصادر عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والوقود ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي.