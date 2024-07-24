شكرا لقرائتكم خبر عن التزام ترامب بدعم "بيتكوين" فى مؤتمر "ناشفيل" يدعم أسعار العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أغلب أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تخطت عملة بيتكوين حاجز 66 ألف دولار مع تطور المشهد السياسى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وإبداء الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الجمهورى للرئاسة دونالد ترامب اهتمامه تجاه مجتمع العملات المشفرة.

ويعتزم ترامب، الذي كان منتقدا لعملة "بيتكوين" في السابق، حضور مؤتمر "بيتكوين 2024" القادم في ناشفيل بولاية تينيسي، وذلك رغم محاولة الاغتيال الأخيرة التي تعرض لها في 14 يوليو الجاري خلال تجمع سياسي في بتلر بولاية بنسلفانيا، في إشارة إيجابية قد تدفع سعر العملة إلى الارتفاع.

وذكرت بيانات منصة "كوين ديسك" أن عملة "بيتكوين" ارتفعت بنسبة بلغت 0.14% إلى 66493 دولارا، وزادت الريبل 0.19% إلى 59.97 سنت، فيما تراجعت الإيثريوم 1.77% إلى 3463.81 دولار.

وقالت أليس ليو قائد البحث في منصة "كوين ماركت كاب" إن "السوق مازال ينتظر عددا قليلا من المحفزات الرئيسية للدخول حيز التنفيذ، وذلك قبل خطاب ترامب في مؤتمر ناشفيل غدا، حيث من المتوقع أن يعلن عن استخدام بيتكوين في الاحتياطيات الوطنية".. وأضافت: "إذا حدث هذا، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في سعر بيتكوين".

وفيما يخص صناديق الاستثمار، كسرت صناديق الاستثمار المتداولة لعملة "بيتكوين" سلسلة استمرت لمدة 12 يوما من التدفقات الداخلية، حيث قام المستثمرون اليوم بسحب مبلغ صافي قدره 78 مليون دولار من المنتجات المدرجة في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات منصة (SoSoValue).