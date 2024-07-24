شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الأربعاء يسجل 26320 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024، وسجل الجنيه الذهب اليوم 26320 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 26320 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .



