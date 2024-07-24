الاقتصاد

سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الأربعاء يسجل 26320 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الأربعاء، 24 يوليو 2024 02:49 م

ننشر آخر تطورات سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024، وسجل الجنيه الذهب اليوم 26320 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 26320 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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