شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث مع شركة برازيلية توطين صناعة الطيران في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مباحثات مع نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار بشركة "إمبراير" البرازيلية الرائدة في صناعة الطيران، ديماس دوجلاس توملين، تركزت مجملها على تعزيز التعاون في قطاع صناعة الطيران، وتوطينه في المملكة.

وتطرقت المباحثات إلى تعزيز التعاون بين المملكة وشركة "إمبراير" في مجال صناعة الطيران، والاستفادة من خبرات الشركة في هذا المجال، بما في ذلك تصنيع الطائرات وتجميعها وصيانتها، وذلك في إطار جهود المملكة الهادفة إلى تنويع اقتصادها وتطوير صناعات جديدة ومتقدمة.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة 12 قطاعاً، من بينها صناعة الطيران.

وتضمنت جولة الوزير زيارة المنشآت التابعة للشركة وهي Ozires Silva facility Eugenio de Melo facility , Gavião Peixoto Facility، حيث يتم في تلك المنشآت تصنيع الطائرات التجارية والعسكرية، والطائرات العمودية والكهربائية، إلى جانب مركز الأبحاث والهندسة.

وتأسست شركة "إمبراير- Embraer" عام 1969م، وهي تقدم مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك التصميم والتصنيع والصيانة، وتعمل في الأسواق عبر الأمريكتين، وأفريقيا، وآسيا، وأيضاً أوروبا، وسلّمت في هذا الإطار أكثر من 8000 طائرة لقطاعات الطيران التجاري.

وبدأ التفاعل بين المملكة وشركة "إمبراير- Embraer" خلال منتدى الطيران السعودي البرازيلي في عام 2023م، وفي مايو 2024، وقّعت Embraer والمركز الوطني للتنمية الصناعية NIDC ومجموعة AHQ مذكرة تفاهم لتعزيز النظام البيئي للطيران في السعودية، مع التركيز على اعتماد طائرات Embraer والتعاون التكنولوجي وتطوير سلسلة الإمداد، وتتماشى هذه الشراكة مع "رؤية السعودية 2030"، وتتضمن تقييم عائلة E21 لمشروع شركة طيران إقليمي جديد.