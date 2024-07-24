شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مازي رئيسا تنفيذيا لـ«الخدمات الأرضية» خلفا لـ«رائد الإدريسي» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.