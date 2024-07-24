شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مازي رئيسا تنفيذيا لـ«الخدمات الأرضية» خلفا لـ«رائد الإدريسي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة رائد بن حسن الإدريسي، اليوم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قبول الاستقالة جاء بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت نظرا لظروفه الخاصة والعملية.
وأصدر مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت قراره بتعيين محمد بن عبدالكريم مازي رئيساً تنفيذيا للشركة السعودية للخدمات الأرضية اعتبارا من تاريخ 01-09-2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قبول الاستقالة جاء بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت نظرا لظروفه الخاصة والعملية.
وأصدر مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت قراره بتعيين محمد بن عبدالكريم مازي رئيساً تنفيذيا للشركة السعودية للخدمات الأرضية اعتبارا من تاريخ 01-09-2024م.