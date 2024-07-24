شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.04%، عند 12101 نقطة وبتداولات بلغت 6.002 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 259.513 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.239 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 108 شركات ارتفعت أسهم 108 شركات بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت مثلها، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، المملكة، وميدغلف للتأمين، وأملاك، والنايفات، وأسمنت الجوف، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، العربية، وفقيه الطبية، والمطاحن الحديثة، وسمو، وصدر، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.7%، عند 26337 نقطة، وبتداولات بلغت 69.426 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.699 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.901 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 38 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 25، من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.