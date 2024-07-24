الاقتصاد

«الخزف السعودي»: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المستحقين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخزف السعودي الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة الموافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والمنعقدة اليوم الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن عدد الاسهم المباعة 6462 سهما، بينما يقدر المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 185,782.50 ريال، في حين يبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 28.75.
وأضافت أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1446-01-18 الموافق 2024-07-24.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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