شكرا لقرائتكم خبر عن «الخزف السعودي»: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المستحقين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخزف السعودي الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة الموافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والمنعقدة اليوم الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عدد الاسهم المباعة 6462 سهما، بينما يقدر المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 185,782.50 ريال، في حين يبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 28.75.
وأضافت أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1446-01-18 الموافق 2024-07-24.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عدد الاسهم المباعة 6462 سهما، بينما يقدر المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 185,782.50 ريال، في حين يبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 28.75.
وأضافت أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1446-01-18 الموافق 2024-07-24.