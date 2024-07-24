شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المركز الآلي» تفوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الثلاثاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين (شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي ونصف السنوية من العام المالي 2024م.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وقالت الشركة إن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من 24/07/2024م حتى 30/04/2025م.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالى قيمة التسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: استيراد / شراء المواد لتمويل متطلبات رأس المال العامل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين (شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي ونصف السنوية من العام المالي 2024م.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
اتفاقية تسهيلات بـ30 مليون ريالووقعت شركة المركز الآلي السعودي، اليوم، اتفاقية التسهيلات الإئتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي للاستثمار
وقالت الشركة إن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل من 24/07/2024م حتى 30/04/2025م.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالى قيمة التسهيلات.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: استيراد / شراء المواد لتمويل متطلبات رأس المال العامل.