شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «نفوذ» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة مجلس الإدارة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 22 نوفمبر 2024 وتنتهي في 30 يونيو 2028.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سيكون الترشح وفقاً للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس , ولائحة سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة، والمعتمدة من الجمعية العامة.
ويجب على المرشح تسليم المتطلبات التالية خلال الفترة المحددة في الإعلان:
1- تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبته في الترشح على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
2- تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها.
3- تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
4- تقديم نسخة موقعة من النموذج الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
5- تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والانجليزية.
6- يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة – ان وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق اخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
7- يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها لائحة سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سيكون الترشح وفقاً للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس , ولائحة سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة، والمعتمدة من الجمعية العامة.
ويجب على المرشح تسليم المتطلبات التالية خلال الفترة المحددة في الإعلان:
1- تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبته في الترشح على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
2- تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها.
3- تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
4- تقديم نسخة موقعة من النموذج الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
5- تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والانجليزية.
6- يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة – ان وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق اخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
7- يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها لائحة سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.