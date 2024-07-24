شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت ينبع» إلى 39.8 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تراجع كمية المبيعات.

وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع وارتفاع عائد الاستثمار قصير الأجل على الرغم من زيادة المصاريف الإدارية والبيعية والتمويلية والزكوية. الدمام - شريف احمد - حققت شركة أسمنت ينبع صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 39.8 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 58.3%، مقارنة بـ 35.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة إيرادات المبيعات، وتحسن عائدات الاستثمارات قصيرة الأجل على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والبيعية والتمويلية والزكوية.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تراجع كمية المبيعات.وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع وارتفاع عائد الاستثمار قصير الأجل على الرغم من زيادة المصاريف الإدارية والبيعية والتمويلية والزكوية.