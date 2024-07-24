شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول» توافق على إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 3.2 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.210 مليار ريال.
وتتضمن تفاصيل أداوات الدين:
1. زيادة في إصدار رقم 10-01-2019 (رمز تداول: 5274) بقيمة 612,000,000 ريال ليصل إلى 15,802,183,000 ريال.
2. زيادة في إصدار رقم 07-04-2024 (رمز تداول: 5343) بقيمة 158,750,000 ريال ليصل إلى 17,845,426,000 ريال.
3. زيادة في إصدار رقم 12-04-2024 (رمز تداول: 5344) بقيمة 1,253,050,000 ريال ليصل إلى 7,926,856,000 ريال.
4. زيادة في إصدار رقم 10-01-2024 (رمز تداول: 5338) بقيمة 961,000,000 ريال ليصل إلى 42,257,150,000 ريال.
5. زيادة في إصدار رقم 15-01-2024 (رمز تداول: 5339) بقيمة 226,000,000 ريال ليصل إلى 7,086,402,000 ريال.
على أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 25/07/2024م.
وتتضمن تفاصيل أداوات الدين:
1. زيادة في إصدار رقم 10-01-2019 (رمز تداول: 5274) بقيمة 612,000,000 ريال ليصل إلى 15,802,183,000 ريال.
2. زيادة في إصدار رقم 07-04-2024 (رمز تداول: 5343) بقيمة 158,750,000 ريال ليصل إلى 17,845,426,000 ريال.
3. زيادة في إصدار رقم 12-04-2024 (رمز تداول: 5344) بقيمة 1,253,050,000 ريال ليصل إلى 7,926,856,000 ريال.
4. زيادة في إصدار رقم 10-01-2024 (رمز تداول: 5338) بقيمة 961,000,000 ريال ليصل إلى 42,257,150,000 ريال.
5. زيادة في إصدار رقم 15-01-2024 (رمز تداول: 5339) بقيمة 226,000,000 ريال ليصل إلى 7,086,402,000 ريال.
على أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 25/07/2024م.