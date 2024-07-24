شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البترول تتابع تطوير منظومة السلامة وحماية البيئة بمصفاتى النصر والسويس والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المتابعة المستمرة لتحسين أداء منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تنفيذاً لتوجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ووفق استراتيجية عمل السلامة بقطاع البترول، تابعت الهيئة المصرية العامة للبترول ميدانيا بتكليف من الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة جهود التطوير لمنظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بمصفاتي تكرير النصر للبترول و السويس لتصنيع البترول ، للوقوف علي كل ما يتعلق بهذه المنظومة الحيوية علي أرض الواقع ، وفي إطار مخطط هيئة البترول الذي تنفذه إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة للمتابعة الميدانية لجميع الشركات التابعة للهيئة للرصد الكامل للمنظومة

و ضمت زيارة المتابعة الميدانية الدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة والمشرف على الأمن الصناعى والمهندس محمود النجار ، ودكتورة نجلاء توفيق .

وخلال الزيارة تابع وفد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بهيئة البترول مع المهندس محمد عبدالله رئيس مجلس الإدارة لشركة النصر للبترول وفريق عمل السلامة بالشركة كافة المشروعات واعمال تطوير منظومة الأمن الصناعى وحماية البيئة داخل شركة النصر والتي تضمنت أنظمة الإنذار المبكر والإطفاء التلقائى للمستودعات وأجهزة التقطير ووحدات المعالجة ودراسات السلامة لوحدات الشركة ومشروع المحطة الجديدة لمعالجة مياه الصرف الصناعى ووحدة أحواض فصل الزيت الجديدة . و اطلعوا علي مدي تنفيذ التوصيات الخاصة بدراسات سلامة العمليات وتجديد شهادة الأيزو 14001 لنظم الإدارة البيئية وتأهيل الشركة للحصول على شهادة أيزو 45001 بالإضافة إلى إمكانيات المركز الفرعى لمكافحة التلوث البحرى التابع للشركة وربط أنظمة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن الأفران بأجهزة التقطير الحالية والجديدة على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل آداء الأعمال ضمن منظومة التحول الرقمى .

وخلال المتابعة الميدانية في مصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول تم الوقوف مع الكيميائى هشام فتحى رئيس مجلس الإدارة لشركة السويس لتصنيع البترول وفريق عمل السلامة ششبالشركة علي اعمال منظومة السلامة في مشروعات تطوير مصفاة السويس ، و اطلعوا علي انظمة السلامة في إطار تطوير الوحدات الإنتاجية والمعامل الكيماوية والمخازن والورش وأسطول سيارات النقل وأنظمة الإنذار والإطفاء التلقائى للحريق و الوقوف علي إمكانيات الشركة من معدات الإطفاء والموقف التنفيذي لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعى الجديدة.