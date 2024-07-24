شكرا لقرائتكم خبر تعاون مع «إمبراير» لتوطين صناعة الطيران في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مباحثات مع نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار بشركة «إمبراير» البرازيلية الرائدة في صناعة الطيران، ديماس دوجلاس توملين، تركزت مجملها على تعزيز التعاون في قطاع صناعة الطيران، وتوطينه في المملكة.

وتطرقت المباحثات إلى تعزيز التعاون بين المملكة وشركة «إمبراير» في مجال صناعة الطيران، والاستفادة من خبرات الشركة في هذا المجال، بما في ذلك تصنيع الطائرات وتجميعها وصيانتها، وذلك في إطار جهود المملكة الهادفة إلى تنويع اقتصادها وتطوير صناعات جديدة ومتقدمة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة 12 قطاعا، من بينها صناعة الطيران.

وتضمنت جولة وزير الصناعة زيارة المنشآت التابعة للشركة وهي Ozires Silva facility Eugenio de Melo facility , Gavio Peixoto Facility، حيث يتم في تلك المنشآت تصنيع الطائرات التجارية والعسكرية، والطائرات العمودية والكهربائية، إلى جانب مركز الأبحاث والهندسة.

يذكر أن شركة «إمبراير- Embraer» تأسست عام 1969م، وهي تقدم مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك التصميم والتصنيع والصيانة، وتعمل في الأسواق عبر الأمريكتين، وأفريقيا، وآسيا، وأيضا أوروبا، وسلمت في هذا الإطار أكثر من 8000 طائرة لقطاعات الطيران التجاري، وبدأ العمل بين المملكة والشركة خلال منتدى الطيران السعودي البرازيلي في عام 2023م، وفي مايو 2024، وقّعت Embraer، والمركز الوطني للتنمية الصناعية NIDC، ومجموعة AHQ، مذكرة تفاهم لتعزيز النظام البيئي للطيران في المملكة، مع التركيز على اعتماد طائرات Embraer، والتعاون التكنولوجي، وتطوير سلسلة الإمداد، وتتماشى هذه الشراكة مع رؤية المملكة 2030، وتتضمن تقييم عائلة E21 لمشروع شركة طيران إقليمي جديد.