دعوة الشركات البرازيلية للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف الشركات البرازيلية إلى المشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، خلال يناير المقبل، للاطلاع على مستقبل قطاع التعدين السعودي، والفرص النوعية المتاحة للمستثمرين.

مبينا أن مؤتمر التعدين الدولي أصبح أهم منصة لمناقشة الفرص النوعية في قطاع التعدين وقضاياه، والتحديات والحلول لتطويره حول العالم.

كما أكد الخريف، أن المملكة أثبتت قوتها في قطاع التعدين، وباتت لاعبا مهما ومتمكنا في القطاع على مستوى العالم، وتمضي قُدما نحو تطوير قطاعها التعديني، لتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل لاقتصادها الوطني.

قال الخريف خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة، والذي نظمه اتحاد الصناعات بولاية ساو باولو البرازيلية، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، إن إنتاج المعادن يعد قضية عالمية تتطلب قيادة وتعاونا دوليا، لأهميته في دفع عملية تحول الطاقة في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، تركز على تنويع 12 قطاعا رئيسا، وتوفير فرص استثمارية لأكثر من 800 مشروع بقيمة تريليون ريال، بهدف تعزيز الصادرات الصناعية وتحويل المشهد الصناعي في المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهارا.

كما استعرض مزايا المملكة وما تتمتع به من موارد طبيعية غنية، ورأسمال بشري، وفرص استثمارية هائلة، وبنية تحتية حديثة، وبيئة صديقة للأعمال.

ولفت إلى أن المملكة تستهدف توطين صناعة الأدوية، وجذب استثمارات عالمية المستوى في مجال الرعاية الصحية، عبر عدد من الممكنات والحوافز المالية لتعزيز الصناعة الصحية، باعتبارها ركيزة متطورة للتنويع الاقتصادي.

مضيفا بأن من الأهداف المهمة في هذا القطاع توطين 80-90% من الأنسولين.

وتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية عن قطاع السيارات، مبينا أن القطاع يعد من الصناعات الواعدة في المملكة، ويعد قطاعا ناشئا بحاجة إلى جميع سلاسل التوريد، وستجد الشركات البرازيلية في القطاع فرصا استثمارية نوعية.

وأشار إلى أن الأفكار التي تمت مشاركتها خلال الطاولة المستديرة، عززت الإيمان بإمكانات الشراكة بين البلدين، وأنه خلال الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين يمكن تطوير سلاسل توريد قوية، وتعزيز التبادل التكنولوجي، ودفع الابتكار، لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية، وخلق الفرص للأجيال القادمة.

تأتي مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية في الطاولة المستديرة لاتحاد الصناعات بولاية ساو باولو البرازيلية «FIESP»، في إطار زيارته الرسمية الحالية للبرازيل، ضمن جولة اقتصادية لمعاليه، تشمل البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو، وذلك بهدف تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.