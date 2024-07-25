شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش بعد ثلاث جلسات من الانخفاض.. تعرف على أسعار البترول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت – مروة الغول الأربعاء، 24 يوليو 2024 11:00 م

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 24-7-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم انتعشت بعد ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض، مدفوعة بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتزايد مخاطر الإمدادات نتيجة حرائق الغابات في كندا .

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 81.48 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77.42دولار للبرميل ، وسجل خام أوبك 82.77 دولار للبرميل.

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