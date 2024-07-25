شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الاطارات تتراجع 48 مليون دولار فى أربعة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من الإطارات تراجعا كبيرا فى الأشهر الأولى من العام الجارى 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2023.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالى الواردات من الاطارات الخارجية وانابيب داخلية وسائل النقل بلغت قيمتها نحو 152 مليونا و883 ألف دولار فى الفترة من شهر يناير وحتى شهر أبريل الماضى، بينما كانت نحو 201 مليون و413 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 48 مليونا و531 ألف دولار.

وفي شهر أبريل الماضي فقط، تراجعت الواردات المصرية من الإطارات تراجعا ملحوظا حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليونا و683 ألف دولار، مقابل نحو 49 مليون و517 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 13 مليونا و834 ألف دولار.

وتأتى واردات الاطارات ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتى سجلت فى أبريل الماضى نحو مليار و930 مليون دولار، بينما كانت نحو مليارى و192 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 199 مليونا و577 ألف دولار.