الاقتصاد

ارتفاع إمدادات روسيا النفطية لـ10.83 مليون برميل يوميا الربع الأول 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الخميس، 25 يوليو 2024 04:00 ص

ارتفعت إمدادات روسيا النفطية خلال الربع الأول من عام 2024 بشكل ملحوظ أي بنحو 540 ألف برميل يوميا  مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 10.83 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار  العربية  المصدرة  للبترول  "أوابك "انه على الرغم من قرار روسيا بإجراء خفض إضافي طوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا يشمل (300) ألف برميل من النفط الخام و 200 ألف برميل  من المنتجات المكررة في إطار اتفاق مجموعة أوبك بينما استقرت الإمدادات النفطية من باقي مجموعة دول أوراسيا عند نفس مستوى الربع السابق البالغ نحو 2.9 مليون برميل يوميا.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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