شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مشروعا بتكلفة 62.5 مليار جنيه كمرحلة أولى من مبادرة ابدأ.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أماني سمير الخميس، 25 يوليو 2024 07:00 ص

تواصل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" جهودها لدعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة ودعم القطاع الخاص من خلال عمل شراكات متنوعة في مجالات عدة بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين بهدف إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية. وجرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية لضمان قدرة المنتج المصرى على المنافسة عالميا. وبحثت ابدأ 84 فرصة استثمارية صناعية ونجحت فى تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية 62.5 مليار جنيه بما يمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى آخر 3 سنوات. ويجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لـ 24 مشروعا كمرحلة ثانية بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية فى القطاعات المختلفة. يذكر أن مبادرة " ابدأ " الوطنية نجحت في توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة فى مصر مثل الصودا آش والسليكون فى قطاع البتروكيماويات وضواغط التكييف والتبريد فى قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكييفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف .

مبادرة ابدأ

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