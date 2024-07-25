شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 25 يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار اللحوم الحمراء البلدى اليوم الخميس 25 يوليو 2024 استقرار فى الأسواق عند نفس مستويات مطلع هذا الشهر بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة من قبل الحكومة لتوفير احتياجات المستهلكين.

وأشار تقرير الأسعار الصادر من وحدة البحوث في الغرفة التجارية بالقاهرة إلي أن سعر اللحوم"العجالي" يواصل استقراره بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلي أخرى.

وتسجل اللحوم في المنافذ الحكومية أسعارمتفاوتة وبلغ الكيلو و290 إلى 300 جنيه فى منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفى المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.