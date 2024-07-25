شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. تحرك طفيف فى أسعار الفراخ البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار الدواجن ارتفاع طفيف وفقًا لبورصة الدواجن في مصر اليوم ارتفاع في حدود 3 جنيهات، لتسجل أسعار الفراخ البيضاء مستويات 73 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 83 إلي 90 جنيها للكيلو تقريباً.

وارتفع سعر البيض فى الأسواق لتسجل الكرتونة 148 جنيها للبيض الأبيض و 139 جنيها للبيض البلدى و149 للبيض الأحمر، بجانب تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 19 جنيها والكتكوت الساسو 16 جنيهًا والبلدى 8 جنيهات والبط المسكوفي 29 جنيها والمولر 35 جنيها والبيور 16 جنيها.