شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تكشف عن أول مشروع للطاقة النووية تنفذه منذ 2009 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، تعهدها بدعم اتفاق بقيمة عدة مليارات مع جمهورية التشيك لبناء مفاعلين نووين في براغ.

جاء ذلك بحسب تصريحات النائب الثاني لوزير الصناعة تشوي نام خلال اجتماع مع مسؤولين بارزين من وزارات المالية والخارجية والعلوم، بالإضافة إلى البنوك الحكومية ووكالة تعزيز التجارة. 17.3 مليار دولار وستتكلف عملية البناء 24 تريليون وون (3ر17 مليار دولار) في جمهورية التشيك، مما يعد أول مشروع للطاقة النووية تنفذه كوريا الجنوبية منذ 2009.

وأكد تشوي" إنه يتعين على الوزارات والمنظمات بذل جهود مشتركة لاستعادة قوة قطاع الطاقة النووية وتعزيز القطاع بصفته قاطرة التصدير".

وقالت الحكومة خلال الاجتماع إنها سوف تتعاون عن قرب مع الشركات لاستكمال المفاوضات مع جمهورية التشيك بهدف تحقيق منافع متبادلة.

