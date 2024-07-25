شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الهندسية: ارتفاع صادرات القطاع لـ2.5 مليار دولار بزيادة 28.6% والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 6 أشهر من 2024 بنسبة 28.6% لتسجل 2.599 مليار دولار مقابل 2.020 مليار دولار وهي مستويات لم يسبق تحقيقها في أي وقت سابق.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا فى شهر يونيو 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 22.3% حيث بلغت 425.8 مليون دولار فى يونيو 2024 مقابل 348.1 مليون دولار فى يونيو 2023.

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 خلال الفترة من يناير إلى يونيو جاءت الكابلات في المقدمة بنسبة ارتفاع 32.2% وحققت مكونات السيارات ارتفاع بنسبة 32.4% والأجهزة المنزلية حققت زيادة بنسبة 14.3% وحققت الصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفاع بنسبة 8.2% ،كما ارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 151.3% والأجهزة الكهربائية 2.6%..

وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي أوروبا "المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا- جورجيا - ايطاليا - التشيك – اسبانيا" وفي قارة آسيا "السعودية – الامارات - العراق-اذريبجان - قطر" ومن بين دول أفريقيا "ليبيا - المغرب - تونس - كينيا - غانا - نيجيريا - انجولا - الكونغو كينشاسا"

وفي سياق متصل، أعلن المجلس نجاح النسخة الثانية من بعثة Egypt Power Show (EPS) والتى تعد أكبر بعثة مشتريين دوليين فى قطاع الصناعات الكهربائية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع التمثيل التجارى ومشروع تطوير وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وضمت بعثة EPS دول مثل السنغال وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وأوغندا وغانا وزامبيا، حيث تعتبر السوق الأفريقية ضمن أكبر الأسواق التى يستهدفها المجلس ويركز عليها خلال الفترة الحالية، كما نجحت الشركات المشاركة في البعثة في توقيع عدد من عقود التصديرية للأسواق المختلفة.